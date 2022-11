Mikaël e o outro lado do sonho

F. Cleto e Pina Hoje às 18:09 Facebook

Mikaël mergulha-nos no mundo dos engraxadores adolescentes nova-iorquinos, trazendo-nos uma história trágica entre a Grande Depressão e a II Guerra Mundial.

Depois de "Giant" (Ala dos Livros, 2021) , em que nos mostrou o (elevado) ponto de vista dos trabalhadores que construíram os imponentes arranha-céus nova-iorquinos, Mikaël leva-nos de novo até à Grande Maçã para nos mergulhar no mundo dos "Bootblack", os engraxadores adolecentes. Nos conturbados anos 1920 e 30, entre a invasão de emigrantes italianos, irlandeses, polacos... e a Grande Depressão provocada pelo crash da bolsa, o autor traça um retrato desiludido e negro - como a graxa que os miúdos aplicam nos sapatos dos ricos - de uma terra sonhada que rapidamente se transforma em pesadelo.

E se em "Giant" ainda havia lugar para uma réstia de esperança, em "Bootblack" fica a sensação de que cada pequeno êxito, cada conquista, são apenas prenúncio de renovadas desgraças e tempos piores, ou não decorresse o relato entre o desastre bolsista e a mortífera II Guerra Mundial.

No seu cerne, estão Al, Joe e Maggie, nomes adotados para soarem americanos e esconderem as origens europeias. Entre ruas degradadas, becos de má fama. pequenos golpes, violentas zaragatas ou esquemas perigosos, lutam, cada um à sua maneira, para vencerem no mais complicado de todos os jogos, o da vida, em que o futuro e as ambições se jogam por umas moeditas, na ponta de uma faca ou nas desilusões amorosas.

A história dramática é narrada com traço realista, predominantemente coberto a negro e sépia, o que avoluma o seu lado trágico e acentua o tom de desencanto e de perda que perpassa e por todo o livro e o domina. De forma hábil e bem conseguida, Mikaël vai avançando e recuando no tempo, apontando pistas no presente, que vai negar no futuro, obrigando o leitor a uma leitura mais concentrada e atenta para ir acompanhando as diversas inflexões a que o destino madrasto vai sujeitando os protagonistas.

A recente edição portuguesa da Ala dos Livros, mais uma vez reúne os dois álbuns originais num volume integral que permite ler de uma só vez uma história que não deve ser interrompida a meio. A compô-lo, há ainda um caderno gráfico final com esboços e aguarelas que permitem espreitar um pouco da forma de trabalhar do autor.

