Mike Scott: "Sim, é possível para um artista da minha idade fazer algo novo"

Líder e vocalista dos Waterboys regressa esta semana aos palcos portugueses para espetáculos em Lisboa, Porto e Estoril.

Dez meses após a atuação no North Festival, os Waterboys regressam a Portugal. Hoje no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, sexta-feira no Coliseu do Porto e sábado no Casino Estoril, a banda escocesa traz os seus êxitos de sempre, mas sem nunca perder de vista material novo. Nesta entrevista ao JN, o vocalista Mike Scott, agora com 64 anos, faz uma revisão da carreira, fala de géneros, de tops e das bandas que já influenciou - sem surpresa: "War on Drugs, com certeza".

Quarenta anos depois, os Waterboys ainda estão por cá. Essa longevidade deve-se sobretudo a quê?