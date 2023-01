Mikhael Hers: "Não tenho vocação para mandar mensagens"

João Antunes Hoje às 11:58 Facebook

O cineasta e argumentista francês Mikhael Hers fala-nos do seu filme, "Os Passageiros da Noite", já nos cinemas.

Na Paris dos anos de 1980, marcada por uma intensa vida política, uma mulher é abandonada pelo marido, tendo d criar sozinha os filhos. Para isso, encontra emprego num programa noturno de rádio, onde vai ter um encontro que lhe vai mudar a vida. "Os Passageiros da Noite" já está em exibição, Charlotte Gainsbourg é a protagonista e o realizador falou ao JN, após a estreia mundial, no último Festival de Berlim.

Que memória tem do tempo em que situa o seu filme?

Há uma frase de Saint-Exupéry que diz que somos da nossa infância como somos do nosso país. Sinto que fui moldado por esses anos. Mas não tenho uma relação nostálgica. Tive vontade de mergulhar nesse período, mas com o olhar que tenho hoje, de adulto. O cinema é um privilégio, podemos mergulhar num determinado período e conferir-lhe um ar de eternidade.

Apesar de à época ser criança, recorda-se da agitação política que se vivia?

Há um sentimento de estranheza, que tentei transmitir no filme. Quando somos crianças não percebemos bem o que se está a passar à nossa volta. Vemos os nossos pais felizes, percebe-se que se está a passar qualquer coisa, há um momento de viragem, um possível.

Havia essa sensação de mudança, mas sabemos hoje como as coisas evoluíram. Sente alguma frustração por esse facto?

É uma constatação. Olhamos para trás com algum recuo. Sabemos hoje que esse período, esse júbilo, durou pouco tempo. Em 1983 houve o que se chamou "regresso ao rigor" Todas as esperanças postas nessa política, digamos de esquerda, para simplificar, foram postas de parte. É uma leitura agridoce desse período, sim.

A sua família vivia estas questões políticas ou foi afetada por elas, ou foi mais tarde que se interessou pelo tema?

A política foi sempre vivida em minha casa de uma forma íntima. Não havia um envolvimento sindical ou reivindicativo, ou uma filiação partidária. Os meus pais tinham uma sensibilidade de esquerda, mas que passava mais pela transmissão de valores, na relação com os outros e com o mundo. Foi isso que nos transmitiram e foi isso que tentei fazer passar, através destas personagens.

É uma pergunta que se faz a todos os cineastas empenhados. Pensa que o cinema ainda pode mudar alguma coisa?

Sim, mas volto a pensar mais no íntimo. Que alguém num outro lado qualquer, como no seu país, se sinta compreendido. Isso já muda um pouco o mundo, mas de uma forma íntima. É esse o cinema que faço. Não tenho vocação para mandar mensagens ou ter a pretensão de mudar o que quer que seja.

De onde lhe veio a ideia do programa de rádio?

Quando era criança, sim. Tínhamos o walkman, mas antes de dormir ligava a rádio e ouvia testemunhos, um pouco de todo o lado. Era um laço entre as pessoas, como uma luz na noite. Toda a gente ouvia aquilo à mesma hora. A certa altura, a rádio tinha o monopólio da noite. Foi algo que mudou, com a fragmentação dos meios de comunicação.

Em que aspeto a rádio mudou?

Já não há o sentimento de comunhão que uma voz podia trazer consigo. Tenho uma boa memória desses sons que me impressionavam, de estar no meu quarto e ouvir essas vozes anónimas que me contavam as suas vidas. Através delas conhecia também um pouco mais do mundo.

O filme centra-se na personagem interpretada por Charlotte Gainsbourg. O que quis dizer com essa personagem e a situação que ela vive?

Quis fazer o retrato de uma mulher que escapasse um pouco a uma classificação, que tivesse uma certa vulnerabilidade e ao mesmo tempo uma força, um centro de gravidade. Que por vezes fosse tremendamente ingénua, mas por outras tivesse um comportamento bastante lúcido. Que fosse por vezes tímida, por vezes audaciosa.

Porquê a Charlotte Gainsbourg para este papel?

É uma atriz e uma mulher que me inspira esse tipo de sensações. Tem uma sensibilidade exacerbada e ao mesmo tempo sentimos que é uma pessoa com os pés perfeitamente assentes na terra. E também quis traçar o retrato de uma mãe, do olhar que uma mãe tem para com os seus filhos. E também do olhar dos filhos para com a mãe.

Há no filme um paralelo entre a história da mãe e a do filho...

Foi um pouco inconsciente, mas é verdade que há dois caminhos paralelos. Na relação com a escrita, mesmo que ela não tenha essa vocação. Na relação com o humor, também. O nascimento de uma história de amor para ambos. É verdade que há dois caminhos que evoluem de uma forma paralela.

O Mikhael é também autor do guião deste filme, como aliás de todos os outros que realizou. O que significa para si a escrita?

É difícil de explicar. É uma forma de entrar em comunicação com o mundo. Foi a maneira que encontrei.