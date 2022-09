Milhares de pessoas acorrem à primeira noite do Mimo no Porto

Ricardo Jorge Fonseca Ontem às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo festival de música já enche ruas da Invicta. Até domingo há dezenas de concertos para ver. É tudo gratuito.

Milhares de pessoas - portuenses, brasileiros, imensos turistas de várias nacionalidades - afluíram aos primeiros concertos do Mimo, o novo festival de músicas do mundo, com forte aposta em artistas brasileiros e portugueses, que se estreou esta sexta-feira na cidade do Porto.

A tarde arrancou plácida com um Sound System no Passeio das Virtudes, à hora mágica do entardecer, prosseguiu com a viola clássica de Plínio Fernandes a encher a bela Igreja do Carmo, e continuou com Valentina Lisitsa ao piano, na Igreja das Carmelitas, que também esgotou a lotação.

PUB

Depois, já de noite, no Largo Amor de Perdição, eixo central do novo festival, atuaram o DJ Farofa, e Mário Lúcio & Os Kriols, estando ainda prevista a atuação de Chico César e da nova estrela da música pop nigeriana Asha.

Com ruas cortadas na zona da Cordoaria, toda a área se assemelha a um animado recinto de festival, com bancas de restauração a envolver o palco central do Mimo.

Destaques de sábado

Este fim de semana há performances, videoarte e dezenas de concertos - e é tudo grátis.

Este sábado, os destaques vão para a Orquestra Voadora (Palácio de Cristal, 17 horas), Pedro Burmester & o Quarteto de Cordas de Matosinhos (Igreja dos Carmelitas Descalços, 19 horas) e o bloco de cinco concertos seguidos no Largo Amor de Perdição: Astronauta Mecânico & Thiago Montano (20.15 horas), DJ Mam (20.30 horas), Duoud (21 horas), Ray Lema (22.30 horas) e Branko (23.55 horas).

Destaques de domingo

No domingo, o programa abre às 14 horas com o DJ João Tenreiro (Coreto do Jardim da Cordoaria) e às 15 horas, no Passeio das Virtudes, atua o Ministério Público Sound System.

Manuel de Oliveira, à guitarra, apresenta-se na Igreja de Nossa Senhora da Vitória às 17.30 horas. E às 18 horas, Maria João e Mário Laginha dão um concerto no Pátio do Museu de História Natural da Ciência da universidade do Porto. Ao lado, na Igreja de S. Bento da Vitória, também às horas, atua Nishat Khan.

À noite há quatro espetáculos no Palco Mimo do Largo Amor de Perdição: o Vídeo-Jockey Astronauta Mecânico & Thiago Montano (18.45 horas), Don Letts, lendário produtor em versão DJ Set (19 horas), KT Gorique (20 horas) e, a fechar a noite de domingo, o rapper brasileiro Emicida (21.30 horas).