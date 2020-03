Milhares juntam-se virtualmente para festival de música

José Miguel Fernandes Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival "Eu Fico Em Casa" arrancou esta terça-feira, levando música a milhares de portugueses que se encontram em isolamento social devido ao recente surto da COVID19. Aos longo de seis dias, desfilarão pela internet 78 artistas e mais de 40 horas de música. Cada concerto tem meia hora.

O festival virtual e inédito nasce num contexto em que teatros e salas de concerto estão fechados como medida preventiva face ao surto do novo coronavírus, combatendo assim a aparente paragem dos eventos culturais no país e tentando animar as pessoas que agora estão resguardadas nas suas casas.

O primeiro dia do festival inclui concertos de Barbara Tinoco, Elisa Rodrigues, João Pedro Pais, Boss AC, Diogo Piçarra, David Fonseca e Samuel Úria.

Bárbara Tinoco deu o tiro de partida

Bárbara Tinoco, uma das participantes do Festival da Canção 2020, deu início ao festival com o seu ar tímido e alegre, mantendo uma constante linha de contacto com a sua audiência virtual, que atingiu os 20 mil espectadores.

Passou-se pelos temas mais conhecidos da cantora, como "Sei lá", "Antes dela dizer que sim" e "Carta de guerra", tema em que aproveitou para fazer um apelo ao público. "Aos nossos avós foi-lhes pedido ir à guerra, a nós só nos estão a pedir para ficar em casa".

Houve ainda tempo para perguntas, trocas de elogios com o público que se ia fazendo sentir nos comentários e uma música ainda em construção, sem título, inspirada na atual situação que o país atravessa e que Bárbara Tinoco intitula temporariamente "Música do Corona".

Elisa Rodrigues

Mais um elemento do Festival da Canção 2020, Elisa Rodrigues deu o seu contributo ao festival a partir do seu quarto, na companhia de Feodor Bivol, guitarrista que "pediu emprestado" para a acompanhar neste curto concerto.

Ouvimos "Sonhos" de Caetano Veloso, a cappella, "In and around you", "Vai não vai" e "Just start a fire". A cantora confessou-se amadora no mundo dos videos em direto e dos streams, dizendo entre risos: "Que estranho, vocês estão no meu quarto!".

"De repente não há concertos, fica aquele vazio que não sabemos preencher", frisa Elisa, afirmando a seguir a importância e o valor deste festival para elevar a moral e o ânimo dos portugueses, tanto dos públicos como dos próprios artistas.