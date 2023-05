Mimicat no fundo da bolsa de apostas na final da Eurovisão

No dia em que sobe ao palco para discutir a vitória, a cantora vê crescer a polémica sobre a sua cenografia e descer as hipóteses de triunfo.

Mimicat vai ser a segunda artista a subir ao palco da Arena de Liverpool, em Inglaterra, para a final do Festival da Eurovisão, que a RTP1 transmite este sábado a partir das 20 horas.

Se a artista de Coimbra está entre os primeiros nas atuações, situa-se, no entanto, entre os últimos das casas de apostas. De acordo com o mais recente "ranking" divulgado pelo site "Eurovisionworld", que reúne as probabilidades de um total de 17 casas de apostas de vários países, o tema "Ai coração" está apenas em 24.ºlugar, ficando apenas à frente da Lituânia (25.º lugar) e Albânia (26.º lugar).

Segundo os dados divulgados pelo site, a Suécia é a principal candidata à vitória, com 52% de hipóteses de ganhar. Seguem-se a Finlândia, com 22% de favoritismo, e a Ucrânia, com 6%.

Nas redes sociais, a artista portuguesa - Marisa Mena, de seu verdadeiro nome - continua a fazer várias partilhas dos momentos que antecedem a atuação, mas não se pronunciou sobre o tema.

Em entrevista concedida recentemente à publicação online Sapo Magg, Mimicat abriu uma exceção. "Não ligo nenhuma, a malta diz-me: "olha, as apostas estão assim e estão assado". As pessoas obrigam-me a ver. Por mim, não vou lá ver. Não tenho interesse", explicou, com aparente despreocupação.

(Ainda) o cenário

Na atuação, a Áustria é o primeiro país a subir ao palco e, depois de Mimicat atuam, sucessivamente, Suíça, Polónia, Sérvia, França, Chipre, Espanha, Suécia, Albânia, Itália, Estónia, Finlândia, Chéquia, Austrália, Bélgica, Arménia, Moldávia, Ucrânia, Noruega, Alemanha, Lituânia, Israel, Eslovénia, Croácia e Reino Unido, num total de 26 temas.

A poucas horas do início do espetáculo, as atenções dos fãs continuam a virar-se para as condições que Mimicat teve na passada terça-feira à noite, na primeira semifinal. Não houve "fireworks" ou, sequer, projeções no "videowall" gigante, nem tão-pouco o tradicional sofá com que ganhou o Festival da Canção, no passado mês de março. A artista explicou que "a visão que a equipa tinha pensado não foi concretizada" e que "são os senhores da Eurovisão que tratam de tudo", enquanto admitia uma "luta muito grande" e falava em "dificuldades".

Seguidores divididos

Depois de a RTP ter esclarecido a situação e afirmado ao JN que "a atuação foi desenhada pela própria artista em colaboração com a restante equipa dela e da equipa RTP" e que "simplicidade, elegância e modernidade sempre foram as palavras-chave para a atuação", uma publicação da página oficial do Festival da Canção reavivou o tema: a imagem, manipulada, de um sofá no vídeo da atuação de Mimicat irritou os fãs, apesar de a publicação pretender provar que a "equipa de "social media" está muito forte".

Os seguidores não acharam graça: "Alguém pode prestar atenção aos comentários internacionais? É que não falam do sofá, mas sim da maravilhosa Mimicat. Até a RTP vem agora, sarcasticamente, falar do sofá! Vão para barraca!", acusou um seguidor. Ou: "Enfim... A Mimicat passou pela grandiosa artista que é! Com a sua equipa de bailarinos fez o impossível com os recursos que lhe foram dados. A RTP deveria deixar a teoria do minimalismo de Salvador Sobral e dar o "up". A Eurovisão, mais que "feelings", é "fireworks"", notou outro.

Com ou sem sofá, a artista sempre garantiu que vai dar tudo. E até se saberem os resultados, para os telespectadores lusos será, certamente, um "ai coração".