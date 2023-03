Mimicat vai representar Portugal na Eurovisão com desempate do público

Mimicat, com o tema "Ai Coração", foi a grande vencedora do Festival da Canção 2023 e vai representar Portugal na semifinal da Eurovisão, no próximo mês de maio, em Liverpool, Inglaterra. Voto do público desempatou.

A artista reuniu 24 pontos do público, depois de, entre o júri, "A Festa", de Edmundo Inácio, e a artista terem reunido 12 pontos. O tema superou "A Festa, que ficou em segundo lugar.

O tema vencedor vai agora a Liverpool, Inglaterra, no próximo mês de maio, disputar uma das semifinais do Festival da Eurovisão, dia 9. A grande final realiza se a 13 de maio. A Ucrânia, recorde-se, ganhou em Turim mas a guerra com a Rússia impede a realização do evento no país.

A noite conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, com Inês Lopes Gonçalves e Wandon Lisboa na "greenroom", onde estão os concorrentes e o "staff" de apoio, começou com uma atuação dos Jesus Quisto, em "playback". A banda da série da RTP1 "Pôr do Sol" atuou com o coro de Santo Amaro de Oeiras e um quarteto de cordas e muitos telespectadores pediram nas redes sociais do primeiro canal que os Jesus Quisto participassem mesmo no Festival da Canção.

O evento ficou ainda marcado pelo regresso do vencedor da Eurovisão Salvador Sobral, que interpretou um medley dos Beatles, Maro, que representou Portugal no ano passado em Turim e reuniu 25 concorrentes do ano passado para cantar "Saudade" e David Fonseca, que cantou vários temas nascidos em Liverpool.