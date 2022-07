MIMO chega ao Porto de 25 a 28 de setembro

Iara Macedo Hoje às 20:25 Facebook

20 concertos, 11 DJ sets e oito oficinas compõe o programa que se distribui por onze palcos. O evento gratuito promete marcar agenda cultural da cidade.

O Festival MIMO sai de Amarante e faz a sua estreia no Porto, de 23 a 25 de setembro. A primeira edição na nova casa encerra a temporada de verão com a celebração das várias formas de arte, em 11 locais do centro histórico.

"Trata-se de um acontecimento marcante na vida cultural da cidade", afirmou o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, na apresentação do evento, segunda-feira à tarde. Acrescentando que "quem vive no Porto e quem nos visita vai ter um leque de escolhas único e um conjunto de propostas artísticas e culturais de elevadíssima qualidade".

O MIMO nasceu em 2004, no Brasil e visando o reencontro da cultura brasileira com a portuguesa instalou-se em 2016, em Portugal.

"O MIMO deu a oportunidade de realizar grandes sonhos ao trazer o festival para o Porto, um centro cultural que possui vários eventos em promoção das artes", disse Lu Araújo, fundadora do certame. Dito isto, conta que esta seja a sua estreia, mas não a sua única edição na cidade.

Cartaz eclético

O festival distribui-se em palcos que definem o cenário do Porto como Património mundial da UNESCO: Jardim da Cordoaria, o Largo do Amor de Perdição, a Reitoria da Universidade do Porto (UP), Museu de História Natural e da Ciência da UP, o Jardim das Virtudes, o Palácio de Cristal e várias igrejas. Além da Chuva de poesia que decorrerá na Livraria Lello.

O evento oferece um leque distinto de artistas musicais de diversas latitudes. Asa, cantora e compositora dedicada ao afrobeat nigeriano estreia o álbum "V" e o congolês Ray Lema apresenta os seus ritmos subsaarianos. Pelo MIMO passa também, com um concerto, Mário Lúcio, ex-ministro da Cultura cabo-verdiano.

Entre os artistas portugueses os destaques são para Pedro Burmester e o Quarteto de Cordas de Matosinhos, Maria João e Mário Laginha, assim como Branko, produtor e DJ.

A compor o cartaz Emicida, figura proeminente do hip hop brasileiro é um dos destaques do outro lado do Atlântico, bem como Chico César que lança no MIMO o décimo álbum da carreira.

A programação deste ano cria ainda um espaço, no Jardim das Virtudes, dedicado à cultura do Sound System, que tem ganho ouvintes, e terá em palco nomes como Channel One, coletivo recorrente no carnal de Notting Hill, em Londres.

Mas, nem só de música se faz a festa, a Casa Comum irá reunir palestras, exibições de artes visuais de homenagem à Amazónia numa tentativa de "desconstrução das narrativas ocidentais hegemónicas".

Esta edição contará também com um recital de celebração do bicentenário da independência do Brasil.