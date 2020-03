Profissionais do setor das Artes abrangidos por apoios sociais

JN Hoje às 12:57 Facebook

Os profissionais do setor das Artes, que "viram a sua atividade cancelada", vão poder receber apoio social e adiar o pagamento das contribuições para a Segurança Social, disse hoje a ministra da Cultura.

"Destaco, pela sua particular relevância para o setor das artes, uma medida de apoio a todos aqueles que viram a sua atividade cancelada, que consiste numa prestação de apoio social e no adiamento das contribuições para a Segurança Social", afirmou Graça Fonseca, num vídeo enviado hoje às redações, pelo Ministério da Cultura.

A responsável pela pasta da Cultura garante que "o Estado vai cumprir o seu papel", recordando que "já foram aprovadas importantes medidas no Conselho de Ministros para empresas, cooperativas, associações e profissionais independentes".

"Sabemos que a situação é grave, estamos a trabalhar para identificar e concretizar mais medidas de apoio às entidades, aos artistas, aos criadores e aos técnicos, que vivem um momento particularmente difícil", afirmou.

No contexto empresarial, o Governo suspendeu o pagamento da Taxa Social Única (TSU), previsto para hoje, e indicou ainda que os termos do adiamento das prestações e a definição das respetivas regras irão ser regulados, de acordo com a informação divulgada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A ministra da Cultura recordou que as entidades nacionais, como a Direção-Geral das Artes e os teatros nacionais, "assumiram todos os seus compromissos, mantiveram todas as contratações e os pagamentos às entidades que viram a sua programação cancelada".

"Apelo a todas as entidades que possam replicar estes bons exemplos que temos procurado dar", disse na mensagem vídeo.

Site especial para a Cultura

O ministério anunciou também a criação de um site para fornecer a informação relevante para os profissionais do setor.

Em comunicado, o gabinete de Graça Fonseca informa que a página "irá atualizar toda a informação relevante para os profissionais do setor". Será nesse local "onde serão anunciadas e explicadas as medidas extraordinárias de apoio em que estamos a trabalhar", assegurou o ministério.

"Todos o sabemos: tempos excecionais exigem medidas excecionais. Os organismos da Cultura estão concertados nesse esforço conjunto e empenhados em cumprir os seus compromissos com as estruturas artísticas e com os artistas, respondendo aos acordos financeiros já assumidos e flexibilizando, por exemplo, prazos e apoios", acrescentou.

Já tinha sido criado um endereço especial para esclarecer as dúvidas dos agentes culturais sobre os apoios disponíveis para o setor. Mas o ministério decidiu reforçar o sistema de informações aos artistas e às estruturas artísticas, severamente afetados pela vaga de cancelamentos de espetáculos e encerramento de espaços culturais.

O ministério anunciou também que o OPART, o Teatro Nacional D. Maria II e o Teatro Nacional São João "cumprirão todos os compromissos financeiros assumidos com os seus trabalhadores, companhias, artistas e técnicos independentes, apesar da suspensão da programação artística, atividades e espetáculos até ao próximo dia 6 de abril".

No Cinema, o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) anunciou já que irá flexibilizar as normas dos concursos de apoio, mantendo as datas previstas de fecho dos mesmos e trabalhando para acelerar os procedimentos relativos à atribuição dos apoios.

Quanto à exibição de filmes, o Governo revelou também "a possibilidade de as obras cinematográficas terem exploração inicial em televisão ou através de serviços de comunicação audiovisual a pedido, mediante consentimento do Produtor." O ICA irá suspender, até indicação em contrário - o que já inclui o mês de março -, a obrigatoriedade dos exibidores de reter 7,5% do preço de venda ao público dos bilhetes de cinema.