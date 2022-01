Minnie Mouse deixa vestido vermelho e passa a usar um fato azul

JN Hoje às 17:38 Facebook

O rato feminino mais famoso do mundo vai deixar o vestido vermelho com bolinhas brancas para passar a usar um fato azul de duas peças e um laço a condizer. A transformação visual temporária da Minnie tem como propósito assinalar o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres e ainda o 30.º aniversário da Disneyland Paris.

A Minnie vai estrear o "smoking" azul na estância de entretenimento da Disney em Paris a partir de março de 2022, o mês da Mulher e quando se celebra o 30º aniversário da Disneyland na cidade parisiense.

O novo visual foi desenhado pela estilista britânica Stella McCartney, que encara esta mudança como "um símbolo de progresso para uma nova geração".

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36 - Disneyland Paris EN (@DisneyParis_EN) January 25, 2022

A verdade é que os fatos, no passado muito associados ao sexo masculino, têm vindo a ser cada vez mais ligados aos guarda-roupas das mulheres, algumas delas bastante poderosas, como é o caso de Angela Merkel, a antiga chanceler alemã, Hillary Clinton e também da vice-presidente dos EUA, Kamala Harris.

Apesar de a transformação ser apenas temporária, foi recebida com uma dualidade de sentimentos por parte dos fãs da Disney: os que gostam e os que criticam.

A conservadora americana Candace Owens criticou a mudança de visual e considerou-a uma tentativa de tornar Minnie "mais masculina", acusando os autores de tentar "destruir os tecidos da nossa sociedade", numa entrevista à Fox News.

No entanto, alguns fãs apontaram que esta não é a primeira vez que Minnie usa calças e despe o tradicional vestido vermelho. Em 2019, o desenho animado fez a sua estreia como "Capitã Minnie" na inauguração da Disney Cruise Line, ostentando um par de calças brancas de marinheiro.

A Minnie Mouse foi apresentada pela primeira vez aos leitores há quase 100 anos como o sendo a namorada de Mickey Mouse, da Walt Disney. Em 1942 foi revelado que o seu nome completo é Minerva.

O resto do grupo animado - Mickey, Pluto, Pato Donald, Margarida e o Pateta - também vão ter direito a novos visuais para o espetáculo que visa celebrar os 30 anos da Disneyland Paris.