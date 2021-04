Mirandela com 900 livros suspensos em árvores para serem "colhidos"

Fernando Pires Hoje às 17:14 Facebook

A Câmara Municipal de Mirandela assinala o Dia Mundial do Livro através da iniciativa "Livros que nascem em árvores".

Na próxima sexta-feira, dia 23 de abril, serão suspensos 900 livros em árvores, nas 30 freguesias do concelho, que poderão ser "colhidos" gratuitamente pelos habitantes.

Esta ação simbólica e peculiar "pretende reforçar os hábitos de leitura da população mirandelense e é uma forma simples e gratuita de acesso à leitura, através de um ato simbólico de colher cultura e informação, elementos fundamentais no processo educativo, sem esquecer a importância do livro também em período pandémico," adianta a presidente do Município, Júlia Rodrigues.

A autarca reforça a ideia de que o livro, num contexto social, "pode tornar-se uma excelente companhia, não só para os mais idosos, mas para o público em geral".

Em 2020, a autarquia colocou à disposição de quem passou por alguns jardins da cidade cerca de 150 livros. Agora, a iniciativa alarga-se a todo o concelho com 30 livros em cada uma das 30 freguesias.

As obras literárias pertencem ao espólio da Biblioteca Municipal de Mirandela e destinam-se a todas as idades e diversos gostos literários.

Instituído pela UNESCO em 1995, o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor comemora-se a 23 de abril e tem como objetivo reconhecer a importância e a utilidade dos livros, assim como incentivar hábitos de leitura na população.