Mirror People apresenta o seu novo álbum esta quinta-feira

"Heartbeats etc.", o novo álbum de Mirror People, será apresentado ao vivo, esta quinta-feira, às 21 horas, no Musicbox, em Lisboa. Em novembro, será a vez de Porto, Vila Nova de Famalicão, Leiria e Braga, conhecerem melhor o disco.

Mirror People, alter ego do músico, produtor e DJ Rui Maia, lançou um novo álbum com o nome "Heartbeats etc.", no dia 29 de setembro. Está disponível em formato CD e digital, para além do vinil que estará à venda, unicamente até ao final do ano.

A apresentação decorre agora em várias salas do país, começando esta quinta-feira, dia 20, no Musicbox, em Lisboa. Segue-se o Porto, na Ferro Bar, dia 11 novembro e no dia seguinte, a apresentação do álbum terá lugar na Casa das Artes, em Vila Nova de Famalicão. Termina em Leiria, dia 18 de novembro, no Stereogum.

O artista Rui Maia compôs e gravou o mais recente disco entre 2018 e 2021, percorrendo vários locais, desde comboios, quartos de hotel e estúdios caseiros. Teve a ajuda de Zé Nando Pimenta e Miguel Marques, da Harda Records, para a mistura e masterização do 'Heartbeats etc.'. Já a produção e edição ficou do próprio Rui Maia.

Na mesma linha musical a que o artista já tem habituado o seu público - a música de dança e disco aliada à eletrónica e house - surgem singles como "Reckless" e "No Other Truth", que tiveram a parceria de "Rö" (nome artístico de Maria do Rosário), já tendo a mesma colaborado no tema "I Need Your Love" do álbum "Voyager". A cantora "Da Chick" (nome artístico de Teresa de Sousa) participa também no single "Drinks Promise Better" e o duo de italo disco "Hard Ton" em "Do The Boogie".

Mirror People surge no desejo de criar um projeto de colaboração com outros artistas de diferentes expressões culturais. É assim que é lançado o álbum de estreia "Voyager", em 2015, com colaborações de Hard Ton, James Curd, Rowetta ou Iwona Skv, entre outras. Os seus singles, como "Kaleidoscope", "I Need Your Love", "Come Over'", ficaram conhecidos nas mais diversas rádios nacionais, mas também ganharam projeção internacional.

Rui Maia já soma muitas apresentações, tendo atuado em vários palcos nacionais, como NOS Alive, Lux, Lisboa Dance Festival, Rock in Rio Lisboa, SBSR. Já lá fora, palcos de Londres, Paris, Viena, Cannes e Istambul, foram pisados.