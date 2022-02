Mixtapes em forma de ilustrações

Sara Magalhães Hoje às 17:40 Facebook

Artistas escolheram as músicas mais românticas para dar vida a desenhos.

Ao entrar na padaria ao n.º 44 da Rua de São Bento da Vitória, no Porto, não sairá de lá com pão, antes com arte, de ilustrações a cerâmica. "Lovetapes" é a mais recente mostra, de ilustrações alusivas ao Dia dos Namorados.

"Se tivesses de fazer uma mixtape para aquele alguém especial, que música escolherias?" Foi este o desafio lançado no Instagram da galeria, em jeito de open-call. No fim, foram escolhidos 15 artistas, inspirados por músicas como "Borboleta" de Manel Cruz, "Into my arms" de Nick Cave, "I love you, honeybear" de Father John Misty, "Sugar" de Sufjan Stevens, "Futuros amantes" de Chico Buarque ou "Surf" de Mac Miller.

Das 20 peças, foram produzidos dez postais, com o preço unitário de 3 euros, quatro ilustrações de tamanho A4 (18 euro) e duas ilustrações A3 (24 euros). Sendo possível comprar as peças no local ou através do site da galeria.Localizada no centro histórico da Invicta, foi em tempos a padaria Padouro, mantendo a referência a padaria porque o próprio edifício, à frente do Mosteiro de São Bento da Vitória, assim é conhecido. Com loja-mãe na Rua do Almada, houve a necessidade de abrir este segundo espaço Águas Furtadas. "Decidimos abrir aqui a loja porque lá não tínhamos espaço de exposição, e aqui isso já é possível", explica Adriana Fontelas, colaboradora e também artista.

Rute Arnóbio é a mão por detrás do projeto. Além de gerente, é a diretora artística. "As ideias partem sempre da Rute, e depois, junto dos artistas, tornámos tudo realidade", afirma Sara Felgueiras, outra colaboradora. A ideia das open-calls lançadas no Instagram foi uma das formas de sobreviver e manter a interação com o público durante a pandemia. A primeira, "Vai ficar tudo bem", deu o pontapé de saída. Mais de uma dezena se seguiu. "Veste o animal selvagem que há em ti" é a próxima open-call, juntando as temáticas do Carnaval (1 de março) e do Dia Mundial da Vida Selvagem (3 de março). Segue-se "Leva-me", focada na primavera, e repete-se "Liberdade", sobre o 25 de Abril.