Mónica Guerreiro escolhida para liderar Coliseu do Porto

Nomeação da próxima presidente da Associação será formalizada em assembleia na sexta-feira.

Era o nome que faltava saber e o mais importante no processo de mudança no topo da estrutura diretiva da Associação Amigos Coliseu do Porto (AACP). Mas o JN sabe que o Ministério da Cultura escolheu Mónica Guerreiro para ser a próxima presidente da direção do Coliseu.

A escolha foi confirmada por fonte oficial do Governo. A antiga diretora municipal de Cultura da Câmara Municipal do Porto corresponde ao perfil definido por Graça Fonseca para suceder a Eduardo Paz Barroso, que está demissionário. Era intenção da ministra que a presidência fosse desta vez entregue a uma mulher, que tivesse experiência no setor e na cidade, e que representasse uma mudança de geração.