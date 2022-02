"Monólogos do pénis" chegam ao Porto, Bragança e Guarda

JN Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de uma temporada de êxito em Lisboa, a peça "Monólogos do pénis" vai ser apresentada, até ao fim do mês, nos teatros de Bragança, Porto e Guarda.

Considerada a resposta masculina ao emblemático "Monólogos da vagina", da autoria da norte-americana Eve Ensler, a peça "Monólogos do pénis" prossegue este mês a digressão nacional pelas cidades de Bragança (Teatro Municipal, dia 12), Porto (Teatro Sá da Bandeira, dos dias 24 a 27) e Guarda (Teatro Municipal, dia 28).

Os 50 espetáculos já apresentados em Portugal desde a estreia no Casino Estoril somaram mais de 20 mil espectadores.

Escrita por Carlos Eduardo Novaes, a peça foi um gigantesco êxito no Brasil, com apresentações sucessivas durante uma década e um total de um milhão e meio de espectadores.

A versão portuguesa tem a autoria de Luís Filipe Borges e encenação de Paulo Cintrão.

Ricardo Castro e Ricardo Carriço interpretam os papéis de dois amigos que têm formas de vida muito diferente: o primeiro é um "fura-vidas" vendedor de automóveis enquanto o outro transmite a imagem de um "sofisticado" jornalista e escritor.

Segundo a promotora da peça, "a experiência de vida de cada um destes amigos dá o mote para uma conversa em que falam abertamente e refletem sobre a alma feminina e o corpo da mulher", além de abordarem "questões relacionadas com sexo, o desempenho na cama, vantagens e desvantagens do casamento e do divórcio, fetiches, conquistas e desejos relacionados com detalhes anatómicos, entre outros".

PUB

Os bihetes, entre os 6 e os 17 euros, já podem ser adquiridos na Ticketline.

O acesso às salas pressupõe a validação do certificado digital e a utilização de máscara.