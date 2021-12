Monumento de Bach no Natal na Casa da Música

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 19:15 Facebook

A "Oratória do Natal" será executada em duas partes. Programa da quadra arranca esta terça-feira com jovens músicos.

Uma das mais importantes obras sacras da história da música, a "Oratória de Natal", de Johann Sebastian Bach (1685-1750), será a joia da coroa no programa de celebração do Natal da Casa da Música, no Porto, que se inicia hoje com um recital de laureados do Conservatório de Música do Porto.

Escrita para o Natal de 1734, a obra inclui-se num grupo de três oratórias compostas no final de carreira de Bach para as principais festividades cristãs, sendo as outras a "Oratória da Ascensão" e a "Oratória da Páscoa". Para todas elas foi criada a figura do tenor Evangelista, que funciona como narrador. No caso da "Oratória de Natal", que foi executada pela primeira vez nas igrejas de São Tomé e São Nicolau, em Leipzig, à época parte do Sacro Império Romano-Germânico, a narração divide-se por seis cantatas que celebram as festas que pontuavam os 13 dias de Natal no calendário luterano: o Nascimento de Jesus (24 de dezembro); a Anunciação aos Pastores (dia 26); a Adoração dos Pastores (dia 27); a Festa da Circuncisão (dia de Ano Novo); a Viagem dos Reis Magos (primeiro domingo depois do Ano Novo); e a Adoração dos Reis Magos (6 de janeiro).

Na proposta da Casa da Música, a obra será executada em duas partes: a 17 e 18 de dezembro a Orquestra Sinfónica do Porto e o Coro Casa da Música interpretam as primeiras três cantatas sob a direção musical de Stefan Blunier, ficando a narração entregue ao tenor Joshua Ellicott. Outros solistas serão Rafael Fingerlos (barítono), Anna-Lena Elbert (soprano) e Helen Charlston (meio-soprano). A segunda parte da "Oratória" poderá ser ouvida nos dias 22 e 23 de dezembro, desta feita com execução da Orquestra Barroca Casa da Música, que se junta ao Coro debaixo da batuta de Laurence Cummings. O papel de Evangelista cabe ao tenor Almeno Gonçalves, que será acompanhado pelas sopranos Ângela Alves, Eva Braga Simões, Leonor Barbosa de Melo e Rita Venda. O concerto conta ainda com a contralto Nélia Gonçalves e o baixo-barítono Luís Rendas Pereira.

Prémio em disputa

O programa musical para a quadra arranca esta terça-feira com os alunos do Conservatório de Música do Porto que obtiveram melhor nota nas respetivas categorias de instrumentos: Tomás Celeste (flauta) e Rodrigo Teixeira (piano) irão disputar entre si o Prémio Casa da Música com interpretações de peças de Gabriel Fauré ("Fantasie"), Bohuslav Martinu ("Sonata para flauta e piano H.306"), Pierre Sancan ("Sonatine") e Franz Schubert ("Introdução e variações sobre o tema Trockne blumen").

Programa

Prémio Conservatório de Música do Porto/Casa da Música

Casa da Música

Sala 2, dia 14 às 19.30 horas

"Oratória de Natal I"

Orquestra Sinfónica & Coro Casa da Música

Sala Suggia, dias 17 e 18 de dezembro, 21 horas

"Oratória de Natal II"

Orquestra Barroca & Coro Casa da Música

Sala Suggia, dias 22 e 23 de dezembro, 21 horas