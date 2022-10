Moonspell celebram 30 anos de carreira no Porto e em Lisboa

JN Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Os coliseus do Porto e de Lisboa recebem nesta segunda e terça-feira, respetivamente, a digressão comemorativa dos 30 anos de carreira dos Moonspell.

O Coliseu do Porto traja-se de negro nesta segunda-feira para festejar os 30 anos dos Moonspell. Em plena celebração do Halloween, a banda liderada por Fernando Ribeiro comemora com a sua fiel alcateia de seguidores uma efeméride com que nenhum dos seus membros originais decerto sonhava quando, no início dos anos 1990, começaram a ensaiar, procurando imitar os seus ídolos.

De então para cá, os Moonspell tornaram-se uma das bandas portuguesas mais internacionais de sempre, com centenas de espetáculos pelos cinco continentes, uma vintena de edições e, mais significativo ainda, uma referência obrigatória no universo "heavy".

PUB

Em "The greater tour", que passa na terça-feira pelo Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o quinteto atribui aos seus fãs um papel central no concerto, como forma de retribuição pela lealdade demonstrada ao longo dos tempos. Parte do alinhamento, que inclui também temas mais antigos, foi escolhido pelos seguidores através das redes sociais do grupo.

Os convidados especiais de ambos os concertos são os suíços Samael.