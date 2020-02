Moonspell e Paus confirmados no North Music Festival

Hoje às 13:11 Facebook

A quarta edição do North Music Festival que decorre entre 22 e 23 de maio, na Alfândega do Porto, acaba de confirmar "Moonspell" e "Paus" no seu cartaz. As duas bandas sobem ao palco no primeiro dia do festival, que já conta com a presença de "Deftones".

Os Moonspell, grupo responsável pelos êxitos "Opium", "Alma Mater" e "Extinct" e, atualmente, composta por Fernando Ribeiro, Mike Gaspar, Pedro Paixão, Ricardo Amorim e Aires Pereira vão estrear-se no palco do festival a 22 de maio.

Nesse mesmo dia, atua também o quarteto "Paus", depois de terem lançado no final do último ano, o seu mais recente disco: "YESS". O grupo formado por Joaquim Albergaria, Hélio Morais, Makoto Yagyu e Fábio Jevelim fez sucesso com o álbum "Madeira", editado em 2018, que conta com as músicas "L123" ou "Faca Cega". No ano seguinte, lançariam então "YESS" e o EP "LXSP", que contou com a contribuição de Kastrup e Maria Beraldo.

Para além da confirmação de Moonspell, Paus e Deftones no primeiro dia, sobem ao palco The Script, The Waterboys e Sensible Soccers no dia 23 de maio. Em breve, a organização confirmará os restantes artistas a completar o cartaz do festival.

O preço do bilhete diário é de 50 euros e os passes para os dois dias têm um valor de 75 euros.