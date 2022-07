"Morrer a rir" da Justiça

Rui Dias Hoje às 11:37 Facebook

Los Galindos brincam com assuntos sérios com o objetivo de "divertir e incomodar"

Os protagonistas de "MDR - mort de riure" pediram-nos para não dizermos nada sobre o que vimos, "porque, na verdade não se trata de um espetáculo, mas sim de uma situação imprevista". Contudo, sempre podemos dizer, sem trair aquilo que nos pediram, que o público de Braga, hoje, e o de Barcelos, amanhã, não deve perder a oportunidade de ver esta palhaçada. O espetáculo integra-se na programação do Vaudeville Rendez-Vous 2022, festival que leva o circo contemporâneo às cidades do Quadrilátero.

À partida, há três palhaços - Rossinyol (Marcel Escolano), Mardi (Anciet Leone) e o infeliz Melón (Gabriel Agosti) - com um problema grave para resolver. A apresentação desta situação é feita de forma a causar um forte impacto inicial sobre o público, um aperitivo forte para a refeição pesada que é servida de seguida. Para resolverem a situação em que se vêm envolvidos, os três palhaços precisam da presença do público e da sua ignorância relativamente às matérias que vão ser tratadas, mas, sobretudo, precisam da intervenção da Justiça.

É aqui que a risada se torna num assunto sério. "Será que a Justiça vai intervir e, se o fizer, será que o vai fazer de forma justa", questiona Marcel Escolano, intérprete e codiretor artístico, junto com Bet Garrel. "Trata-se de um espetáculo com um propósito", anuncia o veterano clown, "colocar em questão a arbitrariedade da Justiça", dito de outra forma, "divertir e incomodar".

RISCO DE MORRER A RIR

A dimensão de diversão é garantida, num espetáculo circense extremamente físico, por um conjunto de números em que não é certo que os interpretes não se magoam. "O circo é isso mesmo, uma disciplina muito exigente física e emocionalmente", afirma Marcel. O espectador deve preparar-se para uma experiência de medo físico perante algumas das coisas que acontecem neste espetáculo. "Mas estão todos seguros, o único risco para quem assiste é mesmo morrer a rir", ironiza Marcel.

"MDR - mort de riure" estreou no outono de 2020, em pandemia, e tem vindo a colecionar galardões: Prémio da Crítica, em Barcelona, pelo melhor espetáculo de circo, Prémio do Publico no TAC Valladolid e o Prémio Especial Zircolic 2021.

As entradas são gratuitas, mas é preciso levantar ingressos, disponíveis uma hora antes e limitados a 250 lugares. Los Galindos, depois de uma primeira performance em Famalicão, na quinta-feira, apresentam-se, esta sexta-feira, às 22 horas, no Rossio da Sé, em Braga e amanhã, no Largo dr. José Neves, em Barcelos.