Morreu a atriz Betty White aos 99 anos

Morreu, esta sexta-feira, a atriz norte-americana Betty White, em casa. Tinha 99 anos.

Betty White, icónica comediante que brilhou em "The Golden Girls", morreu hoje na sua casa a poucos dias de completar 100 anos, noticiou a imprensa local.

O seu estilo espirituoso deu vida a uma série de personagens peculiares ao longo de mais de 50 anos de atividade no meio artístico, nas quais se incluem, além da excêntrica Rose Nylund em "The Golden Girls", a zeladora em "Hot In Cleveland".

Betty White também arrancou risos com piadas ocasionais na comédia "A Proposta", de 2009, e a paródia de terror "Lake Placid".

A pedido do público, apresentou o "Saturday Night Live" em 2011.