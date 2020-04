Morreu a cineasta dos movimentos anti-colonialistas

João Antunes Hoje às 21:28 Facebook

Sarah Maldoror tinha 82 anos e adaptou várias obras de Luandino Vieira.

Nasceu em Gers, em França, no seio de uma família originária de Guadalupe,. Estudou artes dramáticas em Paris e cinema em Moscovo. Mas seria o encontro e a vida em comum com o poeta angolano Mário Pinto de Andrade que haveria de mudar-lhe a vida.

Nas condições difíceis que podem imaginar-se, Sarah Maldoror tornou-se a cineasta dos movimentos que em África lutavam pela libertação dos seus territórios do jugo colonial, como era o caso de Angola.

Maldoror foi assistente de um dos grandes clássicos do cinema anti-colonialista, "A Batalha de Argel", de Gillo Pontecorvo. E foi precisamente na Argélia, que se libertara em 1962 de 130 anos de dominação francesa, que começou a sua obra cinematográfica, composta por mais de duas dezenas de títulos.

O seu primeiro filme, "Monangambée", rodado em 1971, é uma curta-metragem de 17 minutos sobre uma mulher que visita o marido numa prisão de Luanda,. Baseia-se numa obra de Luandino Vieirab e teve honras de seleção para a Quinzena dos Realizadores de Cannes, em representação de Angola, à revelia do governo português.

Aliás, uma das obras maiores de Sarah Maldoror, que urge redescobrir, "Sambizanga", é outra adaptação do autor angolano.

Os franceses, que mais tarde outorgaram a Sarah Maldoror a sua Ordem de Mérito, financiariam "Sambizanga", visto que, nas palavras de Sarah Maldoror, em conversa com o JN em 2008, no efémero Festival de Luanda, "Angola não era colónia deles".

O céu de Angola

Nessa altura, a realizadora recordou as primeiras impressões que teve do continente africano. "O que me fascinou mais foi o céu. Nunca tinha visto o deserto, não sabia como era. O céu estava estrelado como nunca tinha visto. E vi, ao fundo, uma silhueta, uma criança azul, como dizem no Mali. Disse ao Mário que era como o principezinho, de Saint-Exupéry."

Encontrar Sarah Maldoror em Luanda foi então como testemunhar um regresso a uma terra que tanta importância teve para a cineasta. "Angola é uma parte da minha vida", confirmou.

"Não vivi em Angola, mas fui a companheira de Mário de Andrade. De início, quando conheci esses homens, não eram políticos. Eram poetas. Foi muito importante para a vida política deles, seja o Cabral, o Viriato, o Marcelino ou o Mário, que tenham escrito poesia."

Sarah Maldoror, uma das primeiras mulheres a fazer cinema em África, e a quem tanto tantos devem hoje, pela divulgação da sua luta, explicou ao JN o porquê do seu desafio.

"O mais importante foi tornar conhecida a guerra em Angola. Já foi um princípio. Naquela altura, toda a gente falava da guerra do Vietname. Mas nunca das guerras africanas. Decidi fazer filmes sobre as guerras em África e comecei por Angola."