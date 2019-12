Hoje às 16:39, atualizado às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Allee Willis, a mulher que está por detrás de "I'll be there for you", eternizado como tema de abertura da série "Friends", morreu na terça-feira. Ao longo dos 72 anos de vida, Allee Willis venceu dois Grammys.

A letrista fica para a história como autora da letra cantada pelos Rembrandts, que serve de banda sonora do genérico da famosa série norte-americana.

A compositora, cuja casa em Los Angeles batizou de Willis Wonderland e a quem chamavam de rainha do "kitsch" (referente a um tipo popular de arte), morreu vítima de problemas cardíacos. A notícia da morte foi dada por Prudence Fenton, companheira de longa data, no Instagram.

Além do tema de "Friends", também foi autora do musical da Broadway "The Color Purple" e da banda sonora de "O Caça-Polícias", que lhe valeram dois Grammy. Também foi nomeada com "I'll Be There for You" para um Grammy, mas perdeu para "Star Trek: Voyager", de "A Guerra das Estrelas".

Também coescreveu os temas "September" e "Boogie Wonderland", dos "Earth, Wind & Fire".