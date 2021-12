Morreu Joan Didion, ícone das letras norte-americanas

JN Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A escritora norte-americana Joan Didion morreu, esta quinta-feira, aos 87 anos, na sequência de complicações associadas à doença de Parkinson. O seu contributo estendeu-se à literatura e ao jornalismo, por força de um estilo de escrita muito pessoal que inspirou numerosos autores nas últimas décadas.

Era uma das vozes literárias mais aclamadas nos Estados Unidos da América da segunda metade do século XXI, influenciando sucessivas gerações de leitores. O seu estilo, "elegante, sofisticado e irónico", como o "The New York Times" certa vez definiu, era indissociável dos artigos publicados na imprensa, que tiveram um impacto decisivo na afirmação do então incipiente jornalismo literário.

Numa América com dificuldade em lidar com os traumas da guerra no Vietname, os seus artigos das décadas de 1960 e 1970, sobretudo na "Life" e "Saturday Evening Post", vieram expor arestas menos exploradas da vida social e cultural daquele país.

Das páginas dos jornais os seus textos passaram ainda para os livros, atravessando géneros como os romances, ensaios, memórias e teatro, que lhe granjearam um número amplo de leitores, nos EUA e fora deles.

Em Portugal, Didion era sobretudo associada a "O ano do pensamento mágico", livro editado em 2005, uma obra autobiográfica sobre o ano anterior, em que perdeu repentinamente o marido, o escritor John Gregory Dunne, com quem foi casada mais de 30 anos.

Em português estão disponiveis outras obras da autora, o mais recente dos quais, "A última coisa que ele queria", foi publicado em outubro deste ano pela Cultura Editora, chancela que já publicara anteriormente o emblemático "Noites azuis".

Nos últimos anos assistiu-se a um reacender do interesse em torno da sua obra, em parte devido ao documentário "Joan Didion: O centro não consegue suster-se", disponível na Netflix, no qual, apesar do estado débil de saúde, fala sobre a sua carreira e os desafios que enfrentou.