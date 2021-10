Morreu a escultora Deolinda Rodrigues

Faleceu aos 77 anos de idade, a escultora Deolinda Rodrigues, mulher do artista José Rodrigues.

A informação foi confirmada pela Fundação Bienal de Arte de Cerveira, numa nota de pesar publicada na sua página oficial de Facebook. Na publicação, aquela organização "lamenta profundamente o falecimento da artista e grande amiga da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Deolinda Rodrigues (1944-2021)".

Escultora, professora de Educação Visual, Deolinda era esposa do Mestre José Rodrigues falecido em 2016. O artista foi um dos impulsionadores da Bienal Internacional de Arte de Cerveira e diretor artístico do evento em 1986.

O casal viveu durante muitos anos do Convento de San Payo, em Vila Nova de Cerveira. Um património que José Rodrigues restaurou e transformou numa espécie de museu - atelier. A coleção de esculturas, desenhos e pinturas, de propriedade do autor que o integra, num acervo de algumas centenas de peças, permite ao visitante conhecer melhor a obra do artista.