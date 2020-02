Morreu a soprano italiana Mirella Freni

Hoje às 20:29 Facebook

A soprano italiana Mirella Freni morreu esta segunda-feira, aos 84 anos, em Módena, na região Emília-Romanha, em Itália, vítima de doença prolongada, de acordo com a agência espanhola Efe.

Mirella Freni nasceu em 27 de fevereiro de 1935 e foi uma das vozes mais admiradas do 'bel canto' italiano no século XX, tendo partilhado vários palcos com Luciano Pavarotti. Freni referiu diversas vezes que tinha "perdido um irmão" depois da morte do tenor, em 2007.

A soprano estreou-se no mundo da música aos 10 anos com a interpretação de "Un Bel Dì Vedremo", de Madama Butterfly, num concurso da televisão pública italiana.

Mirella Freni desempenhou o papel de Micaela na ópera "Carmen", no Teatro Municipal de Módena, aos 19 anos, e, desde então, percorreu vários palcos em todo o mundo, incluindo o Teatro alla Scala, em Milão, a Ópera Metropolitana de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, a Ópera de Paris, o Teatro Bolshoi, em Moscovo (Rússia), o Covent Garden, em Londres (Reino Unido), ou o Teatro Cólon, em Buenos Aires (Argentina).

A soprano também ficou conhecida pelas atuações em comédias líricas no Teatro alla Scala, como "Falstaff", de Giuseppe Verdi (1962), ou "La Bohème", dirigido por Herbert Von Karajan (1963).

"Mirela Freni fazia parte da família alla Scala e está entre as grandes vozes do século XX, talvez a que recebeu o maior carinho incondicional do público e dos colegas", afirmou em comunicado o teatro de Milão.