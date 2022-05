Morreu Andy Fletcher, teclista dos Depeche Mode

JN Hoje às 22:00 Facebook

Os Depeche Mode anunciaram, esta quinta-feira, o falecimento de Andy Fletcher, aos 60 anos. "Estamos chocados e sentimos uma tristeza arrasadora com o desaparecimento do nosso querido amigo e membro da nossa família", pode ler-se no comunicado emitido pela banda britânica.

Andy Fletcher fazia parte dos Depeche Mode desde a sua fundação, em 1980, na cidade inglesa de Basildon e juntos gravaram 14 álbuns, com alguns dos grandes sucessos das décadas de 1980 e 1990, como New Life, Personal Jesus ou Enjoy the Silence, entre muitos outros.

O último trabalho de Fletcher com os Depeche Mode foi o disco Spirit, de 2017, que chegou ao quinto lugar dos mais vendidos na Grã-Bretanha.

Em 2020, a banda entrou para o Rock and Roll Hall of Fame.