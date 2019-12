Morreu Anna Karina, icónica atriz da "Nouvelle Vague"

Hoje às 09:10 Facebook

Anna Karina, atriz conhecida pelos papéis em filmes do realizador franco-suíço Jean-Luc Godard e ícone da Nouvelle Vague, morreu no sábado, em Paris, vítima de um cancro. Tinha 79 anos.

A notícia da morte foi confirmada pela agência da atriz à France-Presse.

A também cantora, de origem dinamarquesa, participou nos anos 60 em sete filmes de Godard, com quem veio a casar. Icóne da "Nouvelle Vague", recebeu as honras do festival de cinema de Cannes em 2018, tendo protagonizado o póster para a 71.ª edição do evento, com uma foto sua tirada em 1965, durante as filmagens de "Pierrot le fou".

A "Nouvelle vague" (nova onda), recorde-se, foi um movimento artístico do cinema francês inserido no movimento contestatório da década de 60.