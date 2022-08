Morreu aos 73 anos ator Orlando Costa. Até sempre, "Zé Gato"! 

Várias personalidades lamentaram o desaparecimento do artista com uma carreira de mais de 40 anos dedicada à representação. Velório será este sábado.

O ator Orlando Costa, eterno "Zé Gato", morreu esta sexta-feira, em casa, aos 73 anos, confirmou fonte da Casa do Artista, em Lisboa. As causas da morte não são conhecidas. O corpo do ator estará em câmara-ardente hoje, a partir das 18 horas, nas Capelas Exequiais de São João de Deus, em Lisboa. O funeral terá lugar amanhã, às 16.45 horas, no Cemitério do Alto São João, em Lisboa.

Orlando Costa nasceu em Braga, na noite de Natal de 1948, sendo o mais novo de duas irmãs. Rapidamente começou a dar mostras de que o seu caminho seria pela interpretação, com a conivência familiar. Como explicou em entrevista ao "Jornal de Notícias", "são coisas que se vêm vivenciando desde pequeno e começa a haver sinais de que o caminho é por ali. Depois as minhas irmãs devolviam-me isso e ajudaram-me a desenvolver", contou.