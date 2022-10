Morreu aos 90 anos a cantora Loretta Lynn, estrela da música country

JN/Agências Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora e compositora norte-americana Loretta Lynn, considerada uma mais importantes figuras da música 'country', morreu esta terça-feira, aos 90 anos, em Hurricane Mills, no Tennessee (EUA), revelou a família à agência Associated Press.

Com uma carreira com mais de 60 anos, Loretta Lynn foi "uma das mais amadas artistas da sua geração", escreveu esta terça-feira o New York Times. Lynn deixa um repertório de canções pioneiras que marcou gerações de artistas, por abordarem histórias sobre a condição das mulheres, lembra a Associated Press.

Nascida no Kentucky em 1932, Loretta Lynn aprendeu sozinha a tocar guitarra, oferecida pelo marido, com quem se casou aos 15 anos e de quem teve seis filhos. O casamento e a vida rural seriam duas das fontes de histórias para Loretta Lynn escrever canções.

PUB

"Enquanto compositora, ela criou a imagem de uma mulher provocadoramente dura, contrastando com a ideia estereotipada da maioria das cantoras 'country'. (...) Escreveu, de forma destemida, sobre sexo e amor, sobre maridos traidores, divórcio, contraceptivos", descreveu a AP, lembrando que as rádios norte-americanas chegaram a recusar-se a passar as músicas dela.

Depois de ter formado a sua própria banda - Loretta and the Trailblazers -, Loretta Lynn gravou a primeira música em 1960, intitulada "I'm a Honky Tonk Girl".

Entre os seus maiores êxitos estão "Coal Miner's Daughter" - o pai de Loretta Lynn foi mineiro -, "You Ain't Woman Enough", "The Pill", "Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)" e "Rated 'X'".

"Eu não escrevia para os homens. Eu escrevia para as mulheres, e depois os homens também gostavam", afirmou a artista numa entrevista à AP em 2016.

Nos anos 1970, Loretta Lynn também trabalhou com o cantor Conway Twitty, com quem protagonizou um dos mais populares duos daquele género musical.

Em 1969 lançou uma autobiografia, "Coal Miner's Daughter" e em 1980 estreou-se um filme, com o mesmo título, realizado por Michael Apted, sobre a vida dela, protagonizado por Sissy Spacek e Tommy Lee Jones.

Da discografia mais recente da artista, que nunca deixou de compor ao longo da carreira, destaque para "Van Lear Rose" (2004) - o 42.º álbum, produzido pelo músico Jack White, admirador confesso do trabalho dela.

Já depois de ter tido vários problemas de saúde, que a obrigaram a cancelar uma digressão, Loretta Lynn ainda editou em 2018 o álbum "Wouldn't It Be Great", produzido pela filha, Patsy Lynn Russell, e por John Carter Cash.