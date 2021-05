Morreu Arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha

Hoje às 17:31 Facebook

Arquitecto de 92 anos que foi o Prémio Prtizker da Arquitectura em 2006, morreu este domingo em S. Paulo, no hospital onde estava internado com cancro de pulmão.

O arquiteto, autor do Museu dos Coches, em Lisboa, foi também autor da Casa do Quelhas, em Lisboa.

Em 2016, foi condecorado com Leão de Ouro de carreira na Bienal de Arquitetura de Veneza. No mesmo ano recebeu o Prémio Imperial do Japão, um dos mais prestigiosos do mundo, que acontece em Tóquio e pelo qual recebeu quinze milhões de ienes (cerca de 74 mil euros) e uma medalha, entregue pelo príncipe Hitachi.

Foi autor de projetos polémicos e que constantemente dividem a crítica especializada, como o do Museu Brasileiro da Escultura e do pórtico localizado na Praça do Patriarca, ambos em São Paulo. Outro projeto muito criticado é o Cais das Artes, um conglomerado cultural com teatro, museu e outros construído nas margens da Baía de Vitória, ES. O projeto é uma "caixa de concreto aparente" com mais de 30 metros de altura que, além d não aproveitar a lindíssima vista evidente do Oceano, Baia, Morros e Monumentos Históricos, também impediu todo o bairro da Enseada do Suá a ver o Convento da Penha, cartão postal do Espírito Santo. É nesta cidade também que o arquiteto passou a maior parte da vida.

A arquitetura de Paulo Mendes da Rocha costuma ser apontada como um exemplo da Escola Paulista da arquitetura brasileira, uma linha de projeto que foi encabeçada pela figura de João Batista Vilanova Artigas e bastante difundida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na qual viria a ser professor.