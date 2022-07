Morreu David Warner, o vilão de "Titanic"

Inês Inteiro Hoje às 16:18 Facebook

O ator britânico David Warner morreu, no domingo, aos 80 anos, devido ao cancro que lhe foi diagnosticado há cerca de ano e meio.

A notícia da morte do ator foi confirmada pela família num comunicado enviado à BBC. "Nos últimos 18 meses, encarou o seu diagnóstico com a graça e dignidade que lhe era característica", lê-se na nota. "Vai fazer muita falta à família e amigos, será lembrado como um homem de bom coração, generoso e carinhoso, parceiro e pai, cujo legado de trabalho extraordinário tocou a vida de tantos ao longo dos anos. Estamos de coração partido".

Warner vivia em Denville Hal, em Northwood, uma casa de repouso para figuras do mundo do entretenimento, onde acabou por morrer.

Nascido 29 de julho em 1941, em Manchester, teve o seu pico de fama no papel que fez no filme de 1997 "Titanic", de James Cameron, onde assumia papel de vilão. O ator também ficou conhecido pelo seu papel no filme de terror de 1976 "O Presságio", onde interpretava um fotógrafo. O seu último papel foi em 2018 no filme "O regresso de Mary Poppins".