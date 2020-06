Morreu Dennis O'Neil, escritor de Batman

F. Cleto e Pina Hoje às 20:18 Facebook

A família do escritor norte-americano Dennis O"Neil, anunciou o seu falecimento, devido a causas naturais, no passado dia 11 de junho, aos 81 anos de idade.

Argumentista e editor, durante a década de 1970 deixou uma marca fundamental em Batman, Lanterna Verde e Arqueiro Verde.

Natural de St. Louis, no Missouri, onde nasceu a 3 de maio de 1939, descobriu os comics graças ao avô que lhos comprava numa loja local durante os seus passeios de domingo. No início da década de 1960 licenciou-se na St. Louis University, com um mestrado em Literatura Inglesa, Escrita Criativa e Filosofia, tendo de seguida sido incorporado na marinha norte-americana, ainda a tempo de participar na crise dos mísseis de Cuba.

Terminado o serviço militar, foi contratado como responsável da página de juventude por um jornal do Missouri, onde uma série de artigos sobre o renascer da indústria de BD chamou a atenção de Roy Thomas, então editor da Marvel que o convidou a fazer um teste de escrita. O'Neil, que nunca tinha considerado a hipótese de se tornar argumentista de BD, mais tarde diria que aceitou o convite como anedota, longe de imaginar que ele iria definir o seu futuro profissional.

Os seus primeiros trabalhos na Marvel, para aliviar Stan Lee o o próprio Thomas, foram no "Doutor Estranho", tendo mais tarde feito reviver o Professor Xavier nos "X-Men", com Neil Adams.

Como o trabalho na Marvel escasseava, começou a escrever sob pseudónimo para a Charlton Comics, onde foi notado por Dick Giordano que o convidou para a DC Comics, casa de Batman, e Super-Homem.

"Beware the Creeper", "Mulher Maravilha" e "Liga da Justiça" foram as primeiras séries com que O'Neil se envolveu, mas seria com a dupla "Lanterna Verde/Arqueiro Verde", novamente em parceria com o desenhador Neal Adams que assinaria o seu primeiro grande trabalho, um arco de histórias que levou os dois heróis a percorrer os Estados Unidos e a descobrir os seus podres, desde a corrupção dos políticos, até aos desastres ambientais provocados, passando pelo problema da droga junto dos mais novos.

Na mesma época assumiu também diversos títulos do Homem-Morcego, recuperando o seu lado negro e violento que tinha perdido na década de 1960 devido aos problemas com a censura e criando personagens como Ra's al Ghul, Talia al Ghul ou Azrael, e redefinindo vilões como o Joker e o Duas-Caras.

Da sua longa bibliografia constam igualmente passagens marcante por "The Shadow", com Michael Kaluta, e "The Question", com Denys Cowan.

Em 1980 regressou à Marvel, tendo escrito histórias do Homem-Aranha, Homem de Ferro e Demolidor. Foi como editor, que entregou esta última série a Frank Miller para uma das suas fases mais memoráveis.

Meia dúzia de anos mais tarde teria nova passagem pela DC Comics, antes de se dedicar ao ensino na School of Visual Arts, em Manhattan. Os seus últimos trabalhos datam do início da década passada.

No decurso de uma longa carreira como escritor e editor, trabalhou com os grandes nomes do seu tempo, em muitas das séries de super-heróis mais famosas, tendo recebido inúmeras distinções, entre as quais a honra de ser um dos indicados nos "Fifty Who Made DC Great", nos 50 anos da editora.