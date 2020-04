Hoje às 11:04 Facebook

O guitarrista dos Falling In Reverse, Dereck Jones, morreu aos 35 anos, anunciou o vocalista da banda. Ronnie Radke.

A morte do guitarrista do grupo de rock norte-americano foi confirmada através das redes sociais. O músico tinha 35 anos.

"Nunca me esquecerei de quando me foste buscar à cadeia na tua carrinha velha, para darmos início aos Falling In Reverse", escreveu Ronnie Radke.

"O teu espírito estará para sempre ligado à música que eu escrever. Descansa em paz. Estou desolado", acrescentou na publicação.

A banda de Dereck tem um tema, "Popular Monster", nos lugares cimeiros da tabela da Billboard.