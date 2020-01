Morreu Eugénio Barreiros, músico dos Jafumega

JN Hoje às 12:26 Facebook

Eugénio Barreiros, músico dos Jafumega, morreu, aos 60 anos. A notícia foi confirmada ao JN pela agente da banda.

Segundo informou Isabel Dantas, ainda não estão determinadas as causas da morte do músico que, com os irmãos Pedro e Mário Barreiros, mais José Nogueira, Álvaro Marques e Luís Portugal, formaram os Jafumega, nos anos 80.

A banda tornou-se numa das mais populares dessa década e produziu vários êxitos que ainda perduram no cancioneiro popular, como "Nó cego", Latin'América" ou "Ribeira".

Em agosto do ano passado, os Jafumega tocaram no festival "O Sol da Caparica" e têm um concerto marcado para 2020, na Feira de São Mateus, em setembro.

Eugénio era o mais velho dos irmãos Barreiros, nascido em fevereiro de 1959. Antes dos Jafumega, os três formaram os Mini Pop, uma banda adolescente dos anos 70, em que Eugénio Barreiros era também vocalista.