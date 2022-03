Morreu Fernando Landeira, ator do Teatro das Beiras

JN/Agências Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator do Teatro das Beiras Fernando Landeira morreu, esta quinta-feira, aos 49 anos, vítima de doença prolongada, disse à agência Lusa o diretor daquela companhia profissional de teatro, sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

"Perdemos um grande talento, uma pessoa 100% profissional e que engrandeceu muito o Teatro das Beiras, porque o talento dele fazia com que os personagens tivessem uma grande dimensão", afirmou Fernando Sena.

O diretor do Teatro das Beiras destacou ainda a componente humana do ator, que estava ligado a esta companhia há 18 anos.

"Perdemos fisicamente essa parte, ficamos com a memória do que ele nos deu, tanto no seu trabalho, tanto como ser humano", acrescentou.

Natural de Braga, Fernando Landeira era formado pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) e vivia na Covilhã desde 2004.

No Teatro das Beiras integrou 23 produções, a primeira das quais a peça "Crónicas", encenada por José Carretas, a partir do texto Eduardo de Filippo.

A "Força do Hábito", de Thomas Bernhard, com encenação de Nuno Carinhas, que teve estreia em 2020, foi a última peça em que participou.

PUB

O velório de Fernando Landeira decorrerá no Teatro das Beiras, amanhã, entre as 10.30 horas e as 14.30 horas.