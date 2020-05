Morreu Florian Schneider, co-fundador dos Kraftwerk

Hoje às 16:46 Facebook

Florian Schneider, um dos fundadores dos Kraftwerk, grupo alemão que apresentou a música eletrónica ao Mundo, morreu, há uma semana, foi esta quarta-feira revelado.

Segundo o "The Guardian", Schneider tinha 73 anos e sofria de cancro. As cerimónias fúnebres foram privadas e a sua morte não foi anunciada.

Com Ralf Hutter, formou a muito influente banda de pop eletrónica Kraftwerk, que com recurso a sintetizadores, mudaram a música popular e criaram uma das bases mais firmes para a pop nas décadas que se seguiram.

Os pioneiros alemães produziram "Autobahn" (1974), "Trans Europe Express" (1977) ou "The Man Machine" (1978).

Filho de um arquiteto, Florian Schneider nasceu em 1947 e começou a tocar em bandas quando estudava em Dusseldorf. Em 1970 juntou-se a Ralf Hutter para começar os Kraftwerk. Foi o início de uma história que marcou a música popular. Schneider, recorda o "The Guardian", tocava flauta, violino e guitarra, usando filtrados com processamento eletrónico.

Com "Autobahn", a banda já tinha crescido para um quarteto que compunha principalmente com recurso a sintetizadores. Foi uma revolução cujos efeitos ainda se sentem - do rock, ao hip hop até a música de dança. Apelidavam o que faziam de "música industrial popular".

OS Kraftwerk foram portanto os pais do som que dominou a música a partir dos anos 80. Schneider trabalhou nos dez discos de originais da banda (o último, de 2003, foi "Tour de France Soundtracks"). Sem explicação pública, deixou os Kraftwerk em 2008 e praticamente não falou mais com Hutter.