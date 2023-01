Morreu Fred White, baterista dos Earth, Wind & Fire

JN/Agências Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O baterista da banda norte-americana Earth, Wind & Fire, Fred White, morreu no domingo aos 67 anos, confirmou hoje o irmão Verdine White nas redes sociais sem revelar as causas da morte.

"A nossa família está triste hoje com a perda de um membro da família incrível e talentoso, o nosso amado irmão Frederick Eugene 'Freddie' White. Junta-se aos nossos irmãos Maurice, Monte e Ronald no céu e toca agora bateria com os anjos", escreveu o fundador dos Earth, Wind & Fire.

Fred White é o quarto dos irmãos White a fazer parte do grupo de Pop/Disco, juntando-se em 1974, quando tinha apenas 19 anos.

PUB

O baterista participou em oito álbuns dos Earth, Wind & Fire, tendo gravado os sucessos "September", "Boogie Wonderland", "Saturday Night" e "Shining Star".

Nascido em 13 de janeiro de 1955, em Chicago, nos Estados Unidos, Fred White é um dos nove membros dos Earth, Wind & Fire a fazer parte do Rock and Roll Hall of Fame.