Morreu Gilberto Braga, um dos maiores novelistas brasileiros

Morreu aos 75 anos Gilberto Braga, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. O autor morreu na noite desta terça-feira no Rio de Janeiro devido a uma septicemia.

Segundo o "G1", Gilberto Braga estava internado desde sexta-feira no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio e sofreu uma septicemia (infeção generalizada).

O sobrinho do autor, Bernardo Araújo, disse ao jornal que o tio tem tido "vários problemas de saúde" nos últimos anos e que foi submetido a uma cirurgia na coluna, uma no coração e uma hidrocefalia, tendo também já dificuldades no andar.

Ainda não há informações sobre as cerimónias fúnebres.

Nascido a 1 de novembro de 1945 no Rio de Janeiro, Gilberto Braga era um novelista e um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Entre as suas criações estão as clássicas novelas brasileiras "Dancin' Days" (1978), "Vale Tudo" (1988) e "Celebridade" (2003). O seu primeiro sucesso surgiu em 1976 com "Escrava Isaura".