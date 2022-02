Morreu Ivan Reitman, realizador de "Os caça-fantasmas"

JN Hoje às 10:44 Facebook

Morreu, aos 75 anos, o produtor e realizador Ivan Reitman, que dirigiu várias comédias de sucesso entre as décadas de 1970 e 1990, entre as quais "Os caça-fantasmas" e "Um polícia no jardim-escola".

O realizador terá morrido de causas naturais, em casa, na Califórnia.

"A nossa família está de luto pela perda inesperada de um marido, pai e avô que nos ensinou a procurar sempre a magia da vida", adiantou a família do também ator, através de um comunicado divulgado esta segunda-feira. "Conforta-nos saber que o seu trabalho enquanto cineasta trouxe risos de felicidade a inúmeras pessoas em todo o mundo", pode ler-se na nota.

Nascido na Eslováquia a 27 de outubro de 1946, Reitman cresceu e radicou-se no Canadá, para onde a família emigrou depois a Segunda Guerra Mundial quando tinha quatro anos. Cedo começou a estudar cinema iniciou-se na realização de curtas-metragens quando ainda estudava na universidade. Mais tarde, ficaria para sempre ligado a filmes incontornáveis da comédia enquanto realizador e produtor.

Após a estreia nas longas-metragens com "Foxy lady" (1971) e "Cannibal girls" (1973), o seu primeiro sucesso foi como produtor de "A república dos cucos" (1978), realizado por John Landis, que lançou a carreira de John Belushi. Dirigiu outros filmes de grande sucesso como "Meatballs" (1979), "Stripes" (1981), "Os caça-fantasmas" (1984), "Gémeos" (1988), "Um polícia no jardim-escola" (1990), "Dave" (1993) e "Júnior" (1994). E produziu outros como "Beethoven" (1992), "Space Jam" (1996) e "Nas nuvens" (2009), este último indicado ao Oscar de Melhor Filme.