JN Hoje às 17:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator britânico de 77 anos morreu na passada sexta-feira, vítima de cancro. John Shrapnel é conhecido por interpretar papéis nos filmes "Notting Hill" e "Gladiador". Teve ainda uma participação na série televisiva britânica "Waking the Dead".

Foi maioritariamente no teatro e no cinema que John Shrapnel passou 50 anos da sua carreira. Os papéis como assessor de Julia Roberts no filme "Notting Hill" (1999) e de senador Gaius em "Gladiador" (2000) catapultaram-no e deram-lhe atenção junto do grande público. Outras participações em "101 Dálmatas" (1996) e "A Duquesa" (2008) marcam também o seu percurso na sétima arte.

No pequeno ecrã, fez também uma pequena participação na série televisiva "Waking the Dead" como John Christie num duplo episódio em 2011 e ainda em "Crimes de Midsomer" em duas temporadas, com duas personagens diferentes, uma em 1998 e outra em 2006.

Porém, o amor pela representação também se fez no teatro com muitos papéis interpretados na Royal Shakespeare Company e no Royal National Theatre, ambas importantes instituições de teatro no Reino Unido.

A notícia da sua morte só foi conhecida esta terça-feira, embora o ator tenha falecido no dia 14 de fevereiro, na passada sexta-feira. John Shrapnel era casado com Francesca Bartley, desde 1975, com quem teve três filhos.