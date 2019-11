Morreu José Mário Branco

JN Hoje às 09:26 Facebook

José Mário Branco um dos mais importantes nomes da música portuguesa, com uma carreira que se estendeu por mais de 50 anos,morreu, esta terça-feira, aos 77 anos.

Em agosto de 2018, o músico tinha lançado o que viria a ser o seu último disco, que reuniu inéditos gravados ao longo da carreira. Popular com a marcha "São João do Por to", erudito com o quarteto instrumental em três andamentos "Fantaisie Languedocienne" , intervencionista com "Mãos ao ar", estudioso do cancioneiro português com cantigas de amigo.O duplo CD "Inéditos 1967-1999" mostrou José Mário Branco em toda a sua dimensão criativa e estética.

Um disco que resgatou 26 temas ao vasto espólio do músico, que tinham ficado guardados. José Mário Branco já não gravava desde 2004 e tinha decidido fazer uma pausa nos concertos. "O Mundo mudou tanto que não me senti bem a cantar as músicas do costume", confessou, na altura, em entrevista ao JN.

O ano passado acabou por ser o último ano de atividade pública do autor do clássico álbum "FMI". No mês seguinte, regressou à cidade Invicta. Mais de 60 anos depois, José Mário Branco voltou a calcorrear as amplas avenidas que ladeiam os jardins do Palácio de Cristal. Desta vez, não para andar nos carrosséis e nos carrinhos ou comer algodão-doce e farturas, como na altura em que o recinto acolhia a feira popular, mas para ser o autor homenageado na edição deste ano da Feira do Livro do Porto.

Terá sido por esse regresso "a um lugar mítico da infância", como admitiu, que o histórico músico abriu uma exceção na sua habitual recusa em marcar presença nas homenagens de que costuma ser alvo. "Em miúdo, quando morava em Leça da Palmeira, na altura um bairro de pescadores pobres, já fazia a avenida toda a salivar sempre que os meus pais me traziam à feira popular", recordou, na cerimónia de atribuição do seu nome a uma tília na avenida principal dos jardins do Palácio. Honrado por fazer parte de uma lista onde constam "vários membros do meu comité central clandestino, como Sophia", comparou o ato de viver à personagem mitológica de Sísifo, condenada a carregar para todo o sempre um penedo pela encosta acima. "Só que, ao contrário do mito grego, a nossa montanha vai crescendo sempre um bocadinho. Não é uma condenação ao inêxito. É antes uma condenação ao futuro", defendeu.

"Realizar a Mudança"

"Sou o Zé Mário Branco, do Porto, muito mais vivo que morto, contai com isto de mim para cantar e para o resto, continua, desde há 40 anos a denunciar e a acreditar que é possível realizar a Mudança, aquela grande mudança que faz transformar o Mundo e a Vida numa coisa melhor". Assim se apresentou o músico, num documentário biográfico "Mudar de Vida: José Mário Branco, vida e obra", realizado por Nelson Guerreiro e Pedro Figalgo, em 2014.

José Mário Branco nasceu no Porto a 25 de maio de 1942 é unanimemente considerado um dos mais importantes autores da música portuguesa. Homem inconformado com a situação política e social portuguesa, i seu trabalho foi particularmente importante no final do período da ditadura e nos anos seguintes à Revolução de abril de 74, aliás como outros grandes músicos como José Afonso, Fausto ou Sérgio Godinho.

Gravou o seu primeiro disco, "Seis cantigas de amigo", em 1967. Ao longo de uma carreira de cinco décadas, produziu música de vários géneros e para vários artistas portuguese, com Camané, Kátia Guerreiro ou Amélia Muge. Da sua discografia, destacam-se também "Mudam-se os tempos, mundam-se as vontades" (1971), "A cantiga é uma arma" (1976), "A mãe" (1978), "FMI" (1982) ou "Correspondências" (1990).

Com trabalho que se estende também ao cinema, ao teatro e à ação cultural, foi fundador do Grupo de Ação Cultural (GAC), fez parte da companhia de teatro A Comuna, fundou o Teatro do Mundo, a União Portuguesa de Artistas e Variedades.

Foi também em 2018 que todo o seu espólio e arquivo passou a estar disponível online, numa iniciativa que reuniu mais de mil documentos, como partituras, cartas, letras de canções, alinhamentos de espetáculos, fotografias, material de trabalho, maquetas.