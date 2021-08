Morreu Lee "Scratch" Perry, lenda do reggae, mestre do dub

Hoje às 18:44 Facebook

Lee "Scratch" Perry, cantor, produtor e uma das grandes figuras da música da Jamaica, morreu neste domingo num hospital em Lucea, no país que o viu nascer há 85 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Lee "Scratch" Perry nasceu na aldeia rural de Saint Mary a 20 de março de 1936 e foi uma figura fundamental no som da ilha desde que no final dos anos 1950 começou a trabalhar para o lendário Clement Coxone Dodd.

Lee Scratch Perry

Foi segurança, caça-talentos, compositor não creditado e cantor no Studio One, aquele que Coxone montou em 1963. Em 1966, após romper com seu mentor, gravou " I am the upsetter", nome pelo qual também ficou conhecido.

Dois anos depois, produziu uma música com um novo ritmo, " Long shot", para os Pioneers. Muitos consideram-no o primeiro músico de reggae, antes mesmo de o nome existir.

Lee "Scratch" Perry gravou largas dezenas de álbuns, incluindo com a banda The Upsetters, e foi também DJ, músico, técnico de som e produtor.

Entre 1973 e 78 operou a partir do seu estúdio, The Black Ark, onde produziu Bob Marley, Junior Murvin, Max Romeo e muito outros. A sua técnica de manipulação do som foi crucial no desenvolvimento do dub.

A partir dos anos 1980, Perry assentou em países como o Reino Unido, Estados Unidos e Suíça. Foram décadas de intensa atividade de palco (com passagens por Portugal) e discográfica, muitas vezes em colaboração com nomes que o tinham como referência e inspiração: The Clash, Adrian Sherwood, The Orb.