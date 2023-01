Morreu Lisa Loring, a primeira Wednesday Addams

JN Hoje às 11:12 Facebook

Lisa Loring, a atriz que interpretou Wednesday Addams na primeira adaptação para o cinema de "A Família Addams", morreu aos 64 anos, vítima de um AVC.

A atriz morreu na noite de sábado no hospital cercada pela família, disse a filha à revista "Variety". "Ela foi em paz com as duas filhas segurando as suas mãos", afirmou.

A autora Laurie Jacobson, amiga de Lisa Loring, escreveu no Facebook que Loring "sofreu um forte AVC causado pelo fumo e pela pressão alta" e esteve em suporte de vida durante três dias antes de a família decidir desligar a máquina no fim de semana. Jacobson prestou homenagem ao "legado de Loring no mundo do entretenimento".

Lisa Loring nasceu como Lisa Ann DeCinces nas Ilhas Marshall em 1958. Mudou-se para o Havai e depois para Los Angeles com a mãe. Começou a ser modelo quando tinha três anos e conseguiu o primeiro papel na televisão pouco depois no drama médico "Dr. Kildare".

Loring interpretou Wednesday Addams entre 1964 a 1966 na primeira adaptação dos desenhos animados de Charles Addams, assumindo o papel quando tinha apenas cinco anos. A atuação, com um aspeto gótico e tranças clássicas, ressoou no cinema e na televisão, influenciando as representações seguintes do personagem. Uma adaptação recente da Netflix, estrelada por Jenna Ortega, gerou uma dança viral inspirada nos movimentos angulares de Loring da série original.

Depois de estrear como Wednesday Addams, interpretou papéis em "The Pruitts of Southampton", "The Girl from U.N.C.L.E." e "As the World Turns".

Loring deixa duas filhas, Marianne e Vanessa, bem como os netos, Emiliana e Charles.