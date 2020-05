Hoje às 15:15 Facebook

O músico norte-americano Little Richard, um dos pioneiros da primeira vaga do rock'n'roll, autor do clássico "Tutti Frutti", morreu, aos 87 anos.

Richard estava doente há vários anos,. Segundo a revista "Rolling Stone", a morte foi confirmada pelo filho do artista, que não avançou nenhuma causa.

Nascino a 5 de dezembro de 1932, em Macon, Georgia, Richard Wayne Penniman era um de 12 irmãos. Conseguiu o primeiro contrato discográfico em 1951 e o seu primeiro grande sucesso, "Tutti Frutti", que incluía a estranha passagem (cuja verdadeira forma de a escrever ainda é motivo de debate), "a wop bob alu bob a wop bam boom", garantiu-lhe a eternidade.

"Tutti Frutti" foi seguida por "Long Tall Sally" e por uma série de outros singles que o tornaram num nos nomes mais celebrados da música norte-americana e que definiram os alicerces para a primeira vaga do rock. Little Richard era um ícone ao nível de Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis (autor de "Great balls of fire"), que arrastava, nessa década, multidões para concertos sempre lotados.

Excêntrico, com uma poupa enorme e sempre maquilhado (dizia que, no início da carreira, assim assustava menos o público branco), Richard influenciou gerações de músicos que o seguiram. Os The Beatles, Everly Brothers, The Kinks, Creedence Clearwater Revival, Elvis Costello ou Scorpions gravaram versões das suas músicas.