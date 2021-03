Morreu Lou Ottens, o homem que inventou a cassete

R. S. Hoje às 10:23 Facebook

Lou Ottens, o engenheiro holandês que liderou a invenção da cassete, e ajudou mais tarde a criar o CD, revolucionando a forma de ouvir música, morreu aos 94 anos.

Ottens morreu na vila natal, em Duizel, no passado fim de semana, anunciou a família na terça-feira.

Nascido em 1926, o holandês viria a tornar-se num talentoso e influente engenheiro da Philips, onde também acabaria por ajudar a desenvolver o agora banal mas então revolucionário CD (disco compacto). Mas puxando o filme atrás, foi anos antes, em 1960, quando se tornou chefe do departamento de desenvolvimento de produto da empresa, que Lou Ottens liderou a equipa que viria a apresentar a fita de cassete, em 963, na feira de artigos eletrónicos Berlin Radio.

Depois de várias empresas japonesas terem reproduzido fitas semelhantes em vários tamanhos, Ottens fechou um acordo com a Philips e com a Sony, e viu o seu modelo patenteado. Reformou-se em 1986, três anos depois de ter considerado "obsoleto" o tradicional gira-discos, com o surgimento do CD.

Um sucesso mundial na altura, a cassete mudou para sempre a forma de ouvir música, tornando-a portátil e acessível, permitindo a gravação e reprodução de músicas em qualquer altura e lugar, enquanto a fita deixasse. Foi uma "sensação" desde o primeiro dia - descreveria, 50 anos mais tarde, o seu criador, em entrevista à revista "Time". Uma sensação que, mostram os tempos, ainda não viu o fim: artistas como Lady Gaga e The Killers lançaram recentemente álbuns no formato de cassete.

Estima-se que tenham sido vendidas cerca de 100 mil milhões de cassetes em todo o mundo desde o lançamento. O número aumenta para o dobro se estivermos a falar do CD.