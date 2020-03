Morreu Lucia Bosè, a diva de Antonioni

Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A covid-19 fez uma vítima no mundo das artes: a atriz italiana Lucia Bosè, morreu esta segunda-feira, em Espanha, aos 89 anos.

Lucia Bosè teve o seu auge no cinema neorrealista italiano, nas décadas de 1940 e 1950. Venceu o prémio de beleza Miss Italia e a partir daí tornou-se a musa de uma série de realizadores.

Entre os seus grandes papéis, destacam-se os que fez com Michelangelo Antonioni, como o de Clara Manni, em "A dama sem camélias". Depois de ter trabalhado com grandes realizadores italianos como Dino Risi, Giiuseppe de Santos e Sbandanti começou a ganhar destaque internacional.

O espanhol Juan Antonio Bardem convidou-a para ser protagonista do filme"La muerte de un ciclista", e em seguida, foi convidada por Luis Buñuel para o papel principal em "Cela s`apelle l`aurore", o que viria a ser o seu último filme da primeira fase artística.

Depois de casar com o toureiro espanhol Luis Miguel González Lucas, decidiu abandonar a carreira para criar os seus filhos, o famoso cantor espanhol Miguel Bosé e Paola. Lucia Bosè era também a avó da famosa modelo e cantora espanhola Bimba Bosè, que morreu em 2017, aos 40 anos, com cancro da mama.

Ma no final da década de 60, regressou à grande tela, atuando em filmes de Fellini e no mítico "Sob o signo do escorpião", dos irmãos Tavianni. O último filme em que participou foi em 2007, de Roberto Faenza.

Entre os vários prémios que ganhou destacam-se o o Globo de Ouro italiano de melhor atriz, em 2000, em Itália e o Capri Legend award, em 2004. Em Espanha também ganhou o prémio de melhor atriz em 1977.