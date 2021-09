Morreu Luis Gustavo, um dos atores e criadores da série "Sai de Baixo"

Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu o ator Luis Gustavo. Conhecido como "Vavá" na série de comédia brasileira "Sai de Baixo", tinha uma longa carreira com dezenas de trabalhos, entre novelas e filmes.

O ator, de 87 anos, morreu no domingo, no Brasil, após três anos de luta contra um tumor no intestino. A morte de Luis Gustavo foi revelada pelo sobrinho, Cassio Gabus Mendes, nas redes sociais.

Com uma extensa carreira, com dezenas de participações em novelas e filmes, Luis Gustavo foi um dos criadores e atores da série humorística da Globo "Sai de Baixo, que esteve no arentre 1996 e 2002. Fez o papel de tio Vavé, numa "sitcom" com açúcar em que contracenou com atores como Miguel Falabella ou Marisa Orth.