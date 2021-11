Morreu menino de nove anos ferido no concerto de Travis Scott

JN/Agências Hoje às 11:08 Facebook

Ezra Blount, de nove anos, é a mais recente vítima mortal do incidente com a multidão que assistia ao concerto do rapper Travis Scott, no Festival Astroworld, em Houston, Texas, no dia 5 de novembro.

A morte do menino de nove anos foi anunciada no domingo pelo advogado da família. Ezra Blount estava em coma induzido desde o dia 5 de novembro, devido aos graves ferimentos que sofrera, incluindo um traumatismo cranioencefálico e outras lesões internas.

"A morte de Ezra é absolutamente dolorosa", lamentou Ben Crump, advogado de direitos civis, num comunicado, onde acrescenta que esta não deveria ser a consequência de os pais terem levado o filho a um concerto. O pai do menino, numa entrevista ao canal de notícias local ABC13, refere que o filho era um grande fã de Travis Scott.

As autoridades estão a analisar as filmagens do concerto para perceber o que fez com que as pessoas não conseguissem fugir do "esmagamento" que fez centenas de feridos e causou a morte de, pelo menos, 10 pessoas com idades entre os nove anos e os 27 anos.

O rapper terá continuado a cantar durante mais 40 minutos depois de começar o caos e apenas terminou quando faltavam 15 a 20 minutos para o fim do concerto. O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, refere que o cantor deveria ter acabado o espetáculo mais cedo.

Travis Scott mostrou-se solidário com as vítimas e pede que as famílias entrem em contacto com ele para poder ajudar no que for necessário.