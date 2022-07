Morreu Monty Norman, criador do tema dos filmes James Bond

JN/Agências Hoje às 19:00 Facebook

O compositor britânico Monty Norman, que compôs a música central da série de filmes James Bond, morreu hoje aos 94 anos, em Londres, revelou a página oficial do autor.

Com uma carreira de mais de 60 anos, Monty Norman compôs a famosa e reconhecível melodia dos filmes de espionagem e ação James Bond, desde "Dr. No - Agente Secreto 007", de 1962, realizado por Terence Young e protagonizado por Sean Connery.

Nascido em Londres, em 1928, numa família letã que emigrou para o Reino Unido, Monty Norman escreveu canções para Cliff Richard, Tommy Steel e Count Basie, atuou com o comediante Benny Hill e escreveu para musicais em Londres, como "Make Me an Offer" e "Expresso Bongo".

A convite do produtor Albert Broccoli, Monty Norman escreveu o tema para o primeiro filme da saga James Bond, aproveitando uma obra que tinha escrito para o projeto de musical que não chegou a estrear-se.

A pensar no contexto de suspense e espionagem das histórias de Ian Fleming, criador do 007, Mont Norman adaptou a melodia que tinha para aquele musical, que deveria ser tocada para cítara, para guitarra elétrica.

Em 2001, Monty Norman ganhou um processo em tribunal para comprovar a autoria da composição, contra o jornal The Sunday Times, que alegava que a música dos filmes James Bond tinha sido composta por John Barry, autor da maioria das bandas sonoras da série cinematográfica.