Morreu o antigo jornalista Artur Duarte Ramos, nome na génese da revista "Música & Som"

Duarte Ramos teve um longo percurso ligado a jornais e revistas ligados à cultura e entretenimento.

O antigo jornalista Artur Duarte Ramos, que esteve na génese da revista "Música & Som", morreu hoje em Lisboa, aos 86 anos, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

Nascido em Coruche em 1934, Artur Duarte Ramos trabalhou no "Diário Popular", na publicação "TeleSemana" e, na década de 1970, foi fundador, em parceria com Francisco Pinto Balsemão, da "Música & Som", revista especializada de música.

Nessa publicação, que também chegou a dirigir, escreveram nomes como Jaime Fernandes, Miguel Esteves Cardoso, Ana Rocha, João David Nunes, Rui Monteiro, António Sérgio, Nuno Infante do Carmo, Bernardo Brito e Cunha, Raul Vaz Bernardo, Luís Maio e João Gobern.

Para lá da música, Duarte Ramos dedicou-se a publicações relacionadas com o entretenimento ("Tv Top") e cinema ("Isto é Espectáculo", dirigida por Lauro António). Foi também fundador e diretor do jornal "Semanário Vídeo". Mais tarde, foi o editor português da revista profissional de vídeo "Tercer Mercado, com sede em Madrid". Uma das últimas atividades profissionais de Duarte Ramos foi a edição do único guia DVD editado em Portugal, em 2006, com todos os títulos lançados nesse formato até à altura.

Artur Duarte Ramos fez ainda parte do Conselho de Imprensa, nos anos 1980, ao lado de Agustina Bessa-Luís, José Manuel Barroso, António Cardoso Pinto e Miguel Reis.

De acordo com a fonte familiar, o corpo de Duarte Ramos estará, a partir de quinta-feira, na Igreja de São João de Brito, em Lisboa, e o funeral realiza-se na sexta-feira, no cemitério dos Olivais, também na capital.